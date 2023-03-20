Euronews'ten 6'lı masaya mesaj: Macaristan seçimleri ders olsun Fransa merkezli yayın organı, Orban'a karşı kaybeden Marki-Zay ile ilgili durumu mercek altına aldı. Haberde, "Seçim öncesi ittifak cephesinde bir 'zafer havası' vardı" denildi.

Macaristan'da geçen yıl yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı.

Ülkedeki 6 muhalefet partisi, 2010'dan beri görevde olan Orban'a karşı birleşti, ancak seçimlerde istediği sonucu alamadı.

Euronews'in 6'lı masa analizi

Fransa merkezli Euronews, muhalefet cephesinin bir araya gelmesinin neden seçimi kazanmak için yeterli olmadığını irdeledi.

Muhalefetin yaptığı hatalara işaret edilerek, Türkiye'de 6'lı masaya verilen mesajlar aktarıldı.

"İttifak cephesinde zafer havası vardı"

Muhalefet bloğunun ortak adayı olan eski Belediye Başkanı Peter Marki-Zay ile ilgili durum hatırlatılarak, seçim öncesi ittifakta oluşan havaya dikkat çekildi:

Seçim öncesi ittifak cephesinde bir 'zafer havası' vardı. Marki-Zay, rakibi Orban'a karşı tecrübesizdi ancak arkasına bir rüzgar almıştı. Anketlere göre de Orban'ı yenebilecek tek adaydı.

Anketlerin tersi durum ortaya çıktı

Anketlerde ortaya çıkan durumun aksine, muhalefetin bir önceki seçimlerden bile daha ağır bir yenilgi aldığına dikkat çekildi.

6'lı masaya mesaj: İnsanları ikna etmeliler

Marki-Zay, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi 6'lı masaya mesajlar gönderdi, izlenmesi gerektiğini düşündüğü yol haritasından bahsetti:

Kapı kapı dolaşmak zorundasınız. İnsanları ikna etmek ve çok etkili bir iletişim kurmak zorundasınız. Eğer bu durum anlaşılmazsa, mesaj yerine ulaşmayacaktır.

"Kapı kapı dolaşmalılar"

Orban'a karşı kaybeden söz konusu siyasetçi, muhalefetin mesajlarının paylaşılması gerektiğini söyledi: