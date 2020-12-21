Fransa, koronavirüs aşılamasına pazar günü başlayacak

27 Aralık'ta başlayacak aşılama, riskli grubu kapsayacak.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede koronavirüs aşısı uygulamasının pazar günü başlayacağını duyurdu.

Europe 1 Radyosu'na konuk olan Veran, 27 Aralık Pazar, koronavirüs aşılarının tıbbi muayene sonrası riskli grupta olan ve isteyen kişilere yapılmaya başlayacağını söyledi.

"BÜYÜK İHTİMALLE FRANSA'DA DA VAR"

Virüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonunun büyük ihtimalle Fransa'da da olduğunu belirten Veran, bunun tespiti için PCR testlerinde genotip çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

"DAHA AZ ETKİLİ OLDUĞUNA İNANMAK İÇİN BİR NEDEN YOK"

Bakan Veran, koronavirüs aşısının virüsün mutasyona uğramış hali karşısında daha az etkili olduğuna inanmak için bir neden bulunmadığını ifade etti.

İngiltere'de koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü tespit edilmiş, ardından Fransa dahil birçok Avrupa ülkesi İngiltere'ye uçuşları iptal etmişti.