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    Hint blogger Kshama Bindu: Kendimle evleniyorum

    Kendisiyle evlenmeye karar veren 24 yaşındaki Kshama Bindu, düğün ve balayı hazırlığında.
    • 04.06.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 17:26
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    Hint blogger Kshama Bindu: Kendimle evleniyorum

    Hindistan'da yaşayan 24 yaşındaki blogger Kshama Bindu, kendisiyle evlenme kararı aldı.

    Genç kadın 11 Haziran'da Vadodara'daki bir tapınakta geleneksel bir Hindu töreniyle ülkenin ilk 'sologami'sini gerçekleştirecek.

    Tüm ülke onu konuşuyor

    Bindu'nun bu kararı ise ülkenin gündemine oturdu; peş peşe tepkiler gelmeye başladı.

    Bazı kişilerden "Kendinle evlenmeden de kendinle yaşayabilirsin. Sen sadece ilgi peşindesin ve iyi oynadın" yorumları geldi.

    Tek başına balayı yapacak

    Bindu, tören sonrası da iki haftalık bir balayı yapacağını açıkladı.

    "Kendimin kraliçesiyim, prense ihtiyacım yok"

    Hindistan'da bir televizyon kanalına konuşan Bindu, "Kendi kraliçem olduğum için çekici bir prense ihtiyacım olmadığını anladım. Düğün gününü istiyorum ama ertesi günü değil. Gelin gibi giyineceğim, ritüellere katılacağım, arkadaşlarım düğünüme katılacak." dedi.

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