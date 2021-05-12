Gazze'de terör estiren İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırıları yakından görüntülendi.

İsrail, Gazze'de kan dökmeye devam ediyor.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.

İSRAİL SALDIRILARI YOĞUNLAŞTI

İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi.

35 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve sabah saatlerinde devam eden İsrail saldırılarında, caddelerin ve altyapı sistemlerinin de hedefler arasında olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarının yakın görüntüsü ViDEO

SALDIRI ANI KAMERADA

İşgalci İsrail'in Gazze'deki kanlı hava saldırıları, yakından görüntülendi.

Filistinli bir vatandaşın bir evden çektiği anlaşılan görüntülerinde, İsrail uçakları sivil yerleşim yerlerinin üzerine peş peşe bombalar attı.

İsrail'in zalimliğini görüntüleyen kişinin "La ilahe illallah", "Ya Allah" dediği duyuldu.

Saldırılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hem saldırıların şiddetinin hem de saldırı sıklığının artırılmasına karar verdik." açıklamasının ardından düzenlendi.

SİVİLLERİN EVLERİ KASITLI OLARAK HEDEF ALINIYOR

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin evlerinin ve kalabalık yerleşim alanlarının kasıtlı olarak hedef alınmasının Gazze halkını paniğe sevk ettiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerinin yanı sıra sokaklar ve ticari işletmeler de ağır hasar aldı.