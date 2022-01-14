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    İsveç Başbakanı Covid-19’a yakalandı

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 18:37
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    İsveç Başbakanı Covid-19’a yakalandı

    İsveç’te Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle salgında dördüncü dalga yaşanırken, İsveç’in 54 yaşındaki Başbakanı Magdalena Andersson'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    "BAŞBAKAN KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR"

    Andersson’ın sözcüsü yaptığı açıklamada, Başbakan Andersson’un doktorların tavsiyelerine uyduğunu ve evden çalışacağını belirterek, "Durum göz önüne alındığında, Başbakan kendini iyi hissediyor" dedi.

    Geçtiğimiz çarşamba günü parlamentoda Andersson’ın da katıldığı bir oturumun ardından Merkez Parti'den Annie Loof ve Yeşiller'den Per Bolund'un da Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

    TESTLERDEKİ POZİTİFLİK ORANI YĞZDE 32'LERE YÜKSELDİ

    İsveç’te salgının başından bu yana yapılan testlerin pozitiflik oranı yüzde 10’un altında seyrederken, bu hafta yapılan testlerde pozitiflik oranı yüzde 32’ye yükseldi.

    Ülkede günlük vaka sayısının 70 bine ulaşması bekleniyor. Ülkede salgının başından bu yana 1 milyon 560 bin 363 kişide Covid-19 tespit edilirken, 15 bin 470 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    İsveç Başbakanı Covid-19’a yakalandı #1


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