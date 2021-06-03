Kartel lideri Salazar: Hakkımda yapılan diziler gerçek dışı

26 yıldır cezaevinde bulunan Sinaloa Karteli’nin kurucu ortağı Jesus Hector Palma Salazar, günümüzde yapılan kartel konulu dizilerin hayal ürünü olduğunu söyledi.

Son yıllarda Meksika’nın narkotik suçlar ve kartel ile en çok ilişkilendirilen figürlerinden olan Jesus Hector Palma Salazar, ünü sayesinde dünyaca popüler birçok uyuşturucu temalı diziye konu oldu.

"DİZİLERİN BENİMLE İLGİSİ YOK"

Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşuyla ilk kez röportaj yaptığı sırada kendisine bu diziler hakkındaki görüşleri sorulan Salazar, “Hiç izlemedim, bana biraz bahsedenler oldu ama ilgimi çekmiyor. Az da olsa bana anlatılanlara bakacak olursak dizideki hiçbir şey doğru değil. Tamamen yazarın hayal ürünü ve hastalıklı kişilerin ilgisini çekmek için yapılan diziler, benimle hiçbir ilgisi yok” dedi.

"ESRAR TÜKETİMİ YASAL OLMALI"

Salazar, yıllar içinde esrar tüketiminin iyice arttığına ve uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan şiddete dikkat çekerek, yeterli düzenleme sağlanırsa bunun kötü bir fikir olmadığını savundu.

"İNTİKAM DEĞİL, HUZURLU BİR HAYAT İSTİYORUM"

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra kendisini uyuşturucu kaçakçılığı ve intikama adayacağı iddiaları konusunda ise hakkında yanlış düşünüldüğünü kendisini sadece ailesine ve ailesinden miras kalan topraklarda çalışmaya adayacağını belirten Salazar, hayatta en çok istediği şeyin şu anda kendisi ve ailesi için huzur ve uyum olduğunu söyledi.