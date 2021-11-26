Kraliçe Elizabeth: Daha iyi hissediyorum

Sağlığına dair şüphelerin arttığı bir dönemde İngiliz Kraliçe, iyi olduğunu ve Noel'i kutlamayı beklediğini söyledi.

Sağlık sorunları nedeniyle son günlerde çeşitli etkinliklere katılamayan ve bir süredir dinlenen İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'e ilişkin endişeler gün geçtikçe arttı.

Kraliçe Elizabeth'in bastonla görünmesi ve doktorlarının dinlenme tavsiyesinin ardından bazı Kraliyet yorumcuları, İngiliz Kraliçe'nin sağlık durumunun söylenenden daha ciddi olabileceğini dile getirdi.

KRALİÇE'DEN "İYİYİM" MESAJI

İngiliz basınında yer alan haberde ise 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, ailesine "daha iyi hissettiğini" söylediği belirtildi.

NOEL'İ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Mail'in haberine göre, İngiltere Kraliçesi'nin, ailesini bu Noel'de Kraliyet konutlarından biri olan Sandringham'da ağırlamayı "dört gözle beklediği" kaydedildi.

KRALİÇE'NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN SÖYLENTİLER

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, hakkında evde dinlenme kararının verilmesinden önce, bir geceyi hastanede geçirmişti.

Başbakan Boris Johnson, Kraliçe Elizabeth'i Windsor Kalesi'nde gördüğünü ve sağlık durumunun "çok iyi" olduğunu aktarmıştı.

Ayrıca aileye yakın kaynaklar, Kraliçe'nin iyileşmekte olduğunu ve 17 Aralık'ta Norfolk'taki malikanesine seyahat etmeyi planladığını ifade etti.

PHILIP'SİZ İLK NOEL

Bu arada Kraliçe Elizabeth, hayatını kaybeden Edinburgh Dükü eşi Prens Philip olmadan ilk Noel'i karşılayacak.

Kutlama programına davet edilen isimlerin Galler Prensi Charles ve eşi Camilla'nın yanı sıra Prens William, eşi Kate ve üç çocuğundan oluştuğu konuşuluyor.