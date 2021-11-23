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    Kremlin: Ukrayna'ya saldırı planı yok

    Kremlin Sözcüsü Peskov, son günlerde ortaya atılan iddialara değinerek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmayı planlamadığını söyledi.
    • AA
    • 23.11.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 13:25
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    Kremlin: Ukrayna'ya saldırı planı yok

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerle bir araya geldi.

    Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’yı "işgal etmeye" yönelik hazırlıklar yaptığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.

    "SALDIRMAYI PLANLAMIYORUZ"

    ABD ve Ukrayna basınında, Rusya’nın saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddiaların yer aldığına işaret eden Peskov, "Biz ise Ukrayna’nın saldırı hazırlığında olduğunu söylüyoruz. Bu, doğru anlaşılması ve yorumlanması gereken ince bir ayrımdır." dedi.

    Peskov, Rusya’nın herhangi birine saldırmaya yönelik bir plan hazırlamadığını savunarak, "Rusya'nın kimseye saldırmayacağını ve saldırgan planları olmadığını defalarca dile getirdik. Aksini iddia etmek ve ülkemizdeki Rus askerlerinin manevralarını bu tür planlarla ilişkilendirmek son derece yanlıştır." diye konuştu.

    Kremlin: Ukrayna ya saldırı planı yok #1

    "GERGİN DURUM KÖRÜKLENİYOR"

    Ukrayna’nın Donbas’a yönelik adımlarından ötürü ise endişe duyduklarını anlatan Peskov, "Minsk anlaşmalarının uygulanmasında ilerleme sağlanamaması, Avrupa'daki gergin durumu körüklemektedir." ifadelerini kullandı.

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