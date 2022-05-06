Şi Cinping: Koronavirüsü önlemede kritik bir aşamadayız

Pandemi toplantısına katılan Çin lideri Şi, tedbirlerin sürmesi gerektiğini savundu. Açıklamada, "Küresel pandemi, yüksek bir seviyede kalmaya devam ediyor" denildi.

Küresel koronavirüs vakaları ve ölümleri gerilemeye devam etse de Çin alarm durumunda olmayı sürdürüyor.

Bu durum, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaptığı son açıklamaya yansıdı.

"Kontrol kritik bir aşamada"

"Sıfır koronavirüs" politikasını tekrar vurgulayan Şi, salgın önleme ve kontrolün kritik bir aşamada olduğunu söyledi.

Şi'nin açıklamaları, koronavirüsün durumuna ilişkin görüş alışverişlerinin yapıldığı Çin Komünist Partisi toplantısında geldi.

"Büyük başarı elde ettik"

Toplantının ardından yapılan açıklamada, pandeminin ortaya çıkmasından bu yana Çin'in, stratejilere bağlı kalarak salgın önleme ve kontrolünde "büyük başarılar elde ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, "Gerçekler, Çin'in önleme ve kontrol önlemlerinin bilimsel ve etkili olduğunu kanıtlıyor. Çin, salgın kontrol politikasıyla Şanghay'daki koronavirüs mücadelesini de kazanacak." denildi.

"Virüs hâlâ mutasyona uğruyor"

CGTN televizyonuna göre, çarşamba akşamı itibarıyla Şanghay'da yaklaşık 9 bin nükleik asit test noktası kuruldu ve 4 bin 500'den fazlası hizmete açıldı.

"Küresel pandemi, yüksek bir seviyede kalmaya devam ediyor. Virüs hâlâ mutasyona uğruyor ve virüsün gelişimi hakkında büyük bir belirsizlik var." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ciddi hastalığa ve ölüme yol açar"

"Tedbirlerin aceleyle ve erken gevşetilmesi, büyük ölçekli enfeksiyona, ciddi hastalığa ve ölüme yol açar. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın yanı sıra insanların güvenliği ve sağlığı ciddi şekilde etkilenir."