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    Suudi Arabistan’da sel: 2 ölü

    Cidde'de şiddet yağışların neden olduğu sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.
    • 24.11.2022 - 20:38
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 20:46
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    Suudi Arabistan’da sel: 2 ölü

    Suudi Arabistan’ı sel vurdu.

    Ülkenin batısında etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

    AA'nın haberine göre Cidde kentinde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nda bazı uçuşlar askıya alınırken, güvenlik gerekçesiyle Kral Abdülaziz Üniversitesi de dahil olmak üzere eğitim ve öğretime ara verildi.

    2 kişi hayatını kaybetti

    Yetkililer, şu ana kadar sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, halktan gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

    Onlarca araç, ev ve iş yerinin sular altında kaldığı Cidde’de bazı araçlar sel sularında sürüklendi.

    Sivil savunma ekipleri, araçlarında mahsur kalan çok sayıda insanı kurtardı.

    Suudi Arabistan’da sel felaketi VİDEO


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    Suudi Arabistan’da sel: 2 ölü #2


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