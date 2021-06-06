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    Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartı kullanılamayacak

    30 Haziran'dan itibaren Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartları geçerli olmayacak.
    • AA
    • 06.06.2021 - 23:38
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 23:39
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    Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartı kullanılamayacak

    Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

    KKTC'ye gidişlerde, yeni tip kimlik kartları kullanılacak.

    Türkiye den KKTC ye gidişlerde eski tip kimlik kartı kullanılamayacak #1

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