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    Ukraynalılar Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı

    Rus birliklerinin saldırıları devam ederken Odessa kentinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak amacıyla camileri doldurdu.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 17:31
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    Ukraynalılar Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 44. güne girildi.

    Rus ordusu Ukrayna'nın birçok kentini hedef alırken bombardımanlar altında kalan halk, tüm zorluklara rağmen yaşam mücadelesi veriyor.

    Ülkenin Karadeniz kıyısındaki Odessa kentindeki Müslümanlar, Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

    Ukraynalılar Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı

    "Türkiye ve Ukrayna için dua ettik"

    Cuma namazını kılan Ahıska Türkü Yusuf Abdullah, "Normal hayat da devam ediyor. Yaşamaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Her şey Allah'a şükür iyiye gidiyor, inşallah iyi olacak. İnsanlar da cuma namazına gelmiş görüyorsunuz. Dua ettik tabii ki. Türkiye için, Ukrayna için dua ettik. Barış olsun, sakinlik olsun, insanlar kendi eski hayatlarına kavuşsun huzurla." diye konuştu.

    "Burası bizim toprağımız"

    Ukrayna'da yaşayan Suriye vatandaşı Abdulhamit Sanman ise, "Savaş ya da savaşsız, burası Ukrayna, bizim toprağımız, çocuklarımız burada. Bu ülkeye yükümlülüklerimiz var, bir görevimiz var, bizi besledi bu ülke. Biz bu ülkede eğitim gördük, daha önce de böyle yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Ben aslen Suriyeliyim. Eve nereye dönülür? Burası zaten benim evim. 20 yıldır buradayım, burası benim evim, çocuklarım burada büyüdü." ifadelerini kullandı.

    Ukraynalılar Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı #1

    Ukraynalılar Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı #2

    Ukraynalılar Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı #3

    Ukraynalılar Ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı #4


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