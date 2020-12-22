Vatikan: Koronavirüs aşıları manevi olarak uygundur

Kürtajlardan sağlanan fetüs dokusunun bulunduğu koronavirüs aşısının Katoliklerin kullanımı için uygun olduğu belirtildi.

Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan Vatikan'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yapıldı.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis tarafından onaylanan metinde, kürtaj edilmiş fetüslerden elde edilen hücre dizileri kullanılarak geliştirilen koronavirüs aşılarının kullanımının "ahlaki açıdan kabul edilebilir" olduğu duyuruldu.

"ALTERNATİF YOKSA BU TÜR AŞILAR KULLANILABİLİR"

BBC News'in haberine göre, geçmişte düşük olan fetüslerden elde edilen hücreler kullanılarak birkaç aşı adayı geliştirildiği kaydedildi.

Vatikan'ın açıklamasında, herhangi bir alternatifin olmadığı durumlarda bu tür aşıların kullanılabileceği belirtildi.

VATİKAN'IN AŞI AÇIKLAMASI

Açıklamada, "Klinik olarak güvenli ve etkili olduğu kabul edilen tüm aşıların, üretimde sırasında kullanılan hücrelerin türetildiği kürtajla resmi bir iş birliği oluşturmadığı bilinci ile rahat bir şekilde kullanılabilir." denildi.