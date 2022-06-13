Yunanistan'da muhalif vekilin Miçotakis'e uyarısı: Tarihten ders almalıyız

Muhalif MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis, ABD'nin, kendi çıkarları doğrultusunda Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kullandığını söyleyerek tarihten ders almaları gerektiği uyarısında bulundu.

Yunanistan, son dönemde Türkiye'ye yönelik tahrik adımlarını artırdı.

Silahsız statüdeki Ege adalarını alenen silahlandıran Yunanistan'da Başbakan Kriyakos Miçotakis'in, ABD ve hukuksuz bir biçimde silahlandırılan adalar gezileri ipleri iyice gerdi.

Bu pervasız çıkışlara en sert ve üst makamdan cevap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Türkiye'nin uyarılarına ek Miçotakis'i kendi parlamentosundan bir vekil de uyardı.

Muhalif MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hükümete çağrı yaptı.

"Tarihten ders almalıyız"

Gregoriadis, "Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor." ifadelerine yer verdi.

"Büyük güçler bizi kullanıyor"

Gregoriadis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl ki 1922'de Büyük Güçler, Yunanistan'ı, Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar.





"Yunanistan Amerikan üssüne dönüştü"

Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü.

Yunanistan'ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar."