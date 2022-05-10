Yunanistan'da sağlık ve toplu taşıma çalışanları iş bıraktı

Atina'da düzenlenen gösteride sağlık çalışanları, şartlarının iyileştirilmesini istedi. Metro ve tramvay çalışanları da üç saat süreyle hizmet vermedi.

Yunanistan, bir kez daha gösterilere sahne oldu.

Ülkenin sağlık ve toplu taşıma sektöründe çalışanlar, bugün iş bırakma kararı aldı.

Sağlık çalışanları, yerel saatle 11.00'de başladıkları iş bırakma eylemini 15.00'e kadar sürdüreceğini duyurdu.

Meclise girmek istediler

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) önderliğinde iş bırakan sağlıkçılar, başkent Atina'da protesto yürüyüşü düzenledi.

Sintagma Meydanı'ndaki Parlamento binasına yürüyen ve hep bir ağızdan sloganlar atan eylemciler, meclise girmek isteyince polis engeliyle karşılaştı ancak eylemciler olaysız dağıldı.

Çalışanların hükümetten talepleri

Çalışanlar, daha güçlü bir kamu sağlığı sistemi, sözleşmeli personelin kadroya dahil edilmesi ve maaşlarda artış gibi taleplerde bulunuyor.

AA'nın haberine göre, metro ve tramvay çalışanları ise 09.00-12.00 saatlerinde hizmet vermedi.