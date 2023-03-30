ABD'de eğitim alan Türk öğrenci sayısı 8 bini geçti 2021'de eğitim hayatını ABD’de sürdüren Türk öğrencilerin sayısı 8 bin 109 olarak kayıtlara geçti. Pandemide talep azalsa da bu yıl öğrenci sayısında yüzde 4’lük artış görüldüğü kaydedildi.

DHA

Dünyanın birçok ülkesinden öğrenciler, nitelikli bir eğitim için ABD’deki üniversiteleri tercih ediyor.

Chicago merkezli danışmanlık şirketine göre, 20 yıl önce ABD’de okuyan yabancı lisans öğrencilerinin sayısı 260 bin 848, lisansüstü öğrencilerinin sayısı 244 bin 398.

Aradan geçen 20 yılda bu sayıda iki katına yakın artış görülüyor. 2021/2022 eğitim-öğretim döneminde ABD’de eğitim alan yabancı öğrenci sayısı lisansta 344 bin 532, lisansüstü eğitimde ise 385 bin 97 olarak kaydediliyor.

184 bin 759 isteğe bağlı uygulamalı eğitim ve 34 bin 131 lisans derecesi olmayan öğrenci de eklendiğinde, ABD’de eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısı 1 milyona yaklaşıyor.

8 binden fazla Türk öğrenci eğitim alıyor

Chicago merkezli danışmanlık şirketi One Key Visa Genel Müdürü Ashkan Kheirkhahvash, Türk öğrenciler arasında da ABD üniversitelerinin popülaritesinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, son dönemde vize konusunda sıkıntılar yaşandığına dikkati çekiyor.

Türk öğrencilerin bu tercihinde, nitelikli eğitim, yüksek sosyal yaşam olanakları ve mezuniyet sonrası iş imkanlarının tatmin edici olması gibi sebeplerin etkili olduğunu anlatan Ashkan Kheirkhahvash, “Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IEE) tarafından derlenen verilere göre, 2021'de eğitim hayatını ABD’de sürdüren Türk öğrencilerin sayısı 8 bin 109 oldu. Pandemi etkilerinin hayatımızdan silinmesiyle bu sayı 2022-2023 döneminde yaklaşık yüzde 4 artış gösterdi. Önümüzdeki yıllarda ise bu ivmenin çok daha hızlanacağı tahmin ediliyor.” dedi.

ABD vizesi almak artık daha zor

“Son dönemde basında yer alan olumsuz haberler ve ABD’ye vize başvurusunda bulunan insanların sosyal medya hesaplarından yaptığı “başvurum reddedildi” paylaşımları, yurt dışında eğitim hayali kuran Türk öğrencileri endişelendiriyor. Uzun bir evrak toplama süreci ve ödenen çeşitli ücretlerden sonra vize reddi alma ihtimali, danışmanlık şirketlerinin hizmetlerine yönelik talebi artırıyor.” diyen Kheirkhahvash, şunları kaydetti:

“Fırsatlar ülkesi olarak anılan ABD, eğitim turizmi alanında da tüm dünyadan yüksek talep görüyor. Haliyle ABD’de eğitim almak için vize başvurusunda bulunduğunuzda, titiz bir eleme süreciyle karşılaşıyorsunuz. Öğrenci vizesi olarak da adlandırılan F-1 vizesi, birçok öğrenci için ABD’ye girişin anahtarı konumundadır. Üstelik bu vize sayesinde ABD’ye gelip eğitimlerini tamamlayan öğrenciler başka vize başvuruları yapabilir ve olumlu sonuçlanması halinde ABD’de yaşamaya devam edebilir.”