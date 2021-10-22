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YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
- AA & Ensonhaber
- 22.10.2021 - 10:12
- Güncelleme : 22.10.2021 - 10:23
2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci ek yerleştirmeleri tercihleri 18 Ekim'de tamamlanmıştı.
Milyonlarca öğrencinin beklediği tercih sonuçları ise bugün açıklandı.
Haberi ÖSYM Başkanı Halis Aygün verdi.
SONUÇLAR ÖSYM'NİN SİTESİNDE
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Aygün, "Değerli YKS adaylarımız, 14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.
TERCİH SONUÇLARI İÇNİ TIKLAYIN
KAYIT TARİHLERİ 26 EKİM-1 KASIM
Kayıt işlemlerine ilişkin bilgi de veren Aygün, yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtlarının 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlarının da 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacağını söyledi.