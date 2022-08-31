Bugün saat 10.00'da TÜİK, Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verisini paylaşacak. Veri öncesinde yapılan anketlere göre, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7,5 büyümesi bekleniyor.

Tüm dikkatler, bugün açıklanacak yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisinde.

Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da duyurulacak.

İlk çeyrekte 7,3 büyüme

Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyümüştü.

Türkiye ekonomisi 2021 ikinci çeyrekte yüzde 21,7, 2021'in tamamında ise yüzde 11 büyüme göstermişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk çeyrekte elde edilen yüzde 7,3'lük büyüme rakamını anımsatarak, "İkinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Reuters'in anketine göre 2022'de büyüme yüzde 4 olacak

Güçlü ihracat ve iç talep desteğiyle Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7,5 büyümesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine bir gerekçe olarak gösterdiği ikinci yarıda beklenen yavaşlama ile 2022'nin tamamında büyümenin yüzde 4 olması bekleniyor.

Reuters'ın 13 kurumla yaptığı ankete göre 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme beklentileri yüzde 5 ila yüzde 8,7 bandında yer alıyor. İlk çeyrekte ise ekonomi yüzde 7,3 büyümüştü.

Uzun vadede iç ve dış talebin yavaşlaması beklentisi var

Birçok ekonomist, güçlü ihracat performansı ve iyi geçen turizm sezonu sonrasında potansiyelinin üstünde büyüyen ekonominin iç ve dış talebin ikinci yarıda yavaşlama eğilimine girebileceğine dikkat çekiyor.

AA Finans'ın anketinden beklenti yüzde 7,3 çıktı

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın yüzde 7,3 artmasını bekliyor.