Alman turistlerin vazgeçilmezi: Türkiye ilk sıraya yerleşti Alman Seyahat Acenteleri Birliği, "Türkiye ve Antalya çevresi şu anda İspanya'yı geçerek birinci sıraya yerleşmiş durumda" dedi.

AA

Türkiye, popüler tatil noktalarıyla turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Bu durum, Alman turistler için de geçerli olmayı sürdürüyor.

Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye'nin, İspanya'yı geçerek ilk sıraya yerleştiği bildirildi.

Yüzde 30 arttı

Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nden (DRV) yapılan açıklamada, Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının ocak ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 30 arttığı belirtildi.

Rezervasyonlarda 2019 yaz dönemindeki rakamın yüzde 11 üzerine çıkıldığı ifade edilen açıklamada, buna rağmen hâlâ koronavirüs öncesi seviyenin yüzde 17 altında kalındığı kaydedildi.

Türkiye İspanya'yı geçti

Bu yıl yaz tatili için Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 10 tatil yeri arasında Türkiye'nin ilk sırada bulunduğu bildirilen açıklamada şöyle denildi:

2024 yazı için en popüler paket tatil destinasyonları arasında Türkiye ve Antalya çevresi şu anda İspanya'yı geçerek birinci sıraya yerleşmiş durumda.



İstanbul Boğazı kıyısındaki ülke özellikle çocuklu aileler arasında popüler.

Türkiye'yi takip eden ülkeler

Açıklamada, Türkiye'yi İspanya, Yunanistan ve Mısır'ın takip ettiği aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)