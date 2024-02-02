Dış ticaret açığı geriledi! Mehmet Şimşek: Program çalışıyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ihracat verilerini dış ticaret açığının gerilemesinden görerek, sosyal medya hesabından OVP'nin çalıştığını vurgulayan bir mesaj paylaştı.

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Bugün 2024 yılı Ocak ayına ait dış ticaret rakamları, kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre ihracat ocakta yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat da 256,5 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olarak tarihe geçti.

"Orta Vadeli Program çalışıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı verilerinde dış ticaret açığındaki gerilemenin sürmesinin Orta Vadeli Program'ın (OVP) çalıştığını teyit ettiğini dile getirdi.

Bakan Şimşek paylaştığı mesajda şu ifadeyi kullandı:

Ocak ayı verileri, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, programın çalıştığını teyit ediyor.

"Yıllık dış ticaret açığı 97,9 milyar dolara geriledi"