Et ve Süt Kurumu'nun kasaplara da kırmızı et tedarik edeceği açıklandı Kırmızı ette fahiş fiyat artışının önüne geçebilmek için Et ve Süt Kurumu, besicilere özel destek açıkladı, marketlere uygun fiyatla et sağladı. Şimdi de piyasada rekabeti eşitleyebilmek için kasaplara uygun fiyatlı et verilecek. Böylelikle vatandaş da uygun fiyatlı et tüketebilecek.

AA

Et ve Süt Kurumu (ESK), tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler kapsamında kasap esnafına da kırmızı et tedarik edeceğini aktardı.

ESK ile ülke genelinde kasap esnafının kayıtlı olduğu Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak.

ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı'nın imza attıkları protokol kapsamında, federasyona üye kasap esnafına et tedarik edilecek, daha fazla tüketiciye uygun fiyattan kırmızı et satışı sağlanacak.

ESK, daha önce de İstanbul ve Ankara'daki perakende dernekleriyle protokol imzalayarak, bu derneklere üye marketlere indirimli kırmızı et sağlamıştı. ESK, Tarım Kredi Marketlere de indirimli et temin ediyor.

"Tedbirler alınmaya devam edilecek"

Kayhan, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi durdurmak ve arz açığından kaynaklı spekülatif hareketleri önlemek için çalıştıklarını belirterek, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Federasyona üye kasaplar yararlanacak

Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan yapılan yazılı göre de ESK tarafından ithal edilen karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlardan elde edilen karkas etler, federasyona üye kasaplara, kurumun uygun görmesi halinde kombina, kesimhane, depo gibi yerlerde satılacak.

Başvuru yapılacak

Başvurular, federasyona üye kasaplar ile faal kasaplar tarafından ESK'nin ilgili kombina müdürlüklerine yapılabilecek. Müdürlükler tarafından belirlenecek günlerde, iş yerinin ithalat ve stok durumunun müsait olması halinde siparişler karşılanabilecek.

"Piyasadaki dengesiz fiyatlar düzelecek"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, yeni uygulama ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: