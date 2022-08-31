Geçen yılın bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasılası yayınlandı

TÜİK bugün Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2021 verilerini de yayınladı. Buna göre Bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2021 yılında yüzde 11,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ikinci çeyrek büyüme verilerinin yanı sıra

yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,4 arttığını da açıkladı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,6 artarak 7 trilyon 248 milyar 789 milyon lira oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2021 yılında yüzde 22,2 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde13 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 8,8 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi.

Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

2021 yılına ait bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla verileri