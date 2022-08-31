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- Geçen yılın bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasılası yayınlandı
Geçen yılın bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasılası yayınlandı
- Haber Merkezi
- 31.08.2022 - 10:25
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ikinci çeyrek büyüme verilerinin yanı sıra
yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,4 arttığını da açıkladı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,6 artarak 7 trilyon 248 milyar 789 milyon lira oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2021 yılında yüzde 22,2 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde13 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 8,8 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi.
Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.
2021 yılına ait bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla verileri
- Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2021 yılında 86 bin 144 lira oldu
- Kişi başına GSYH, 2021 yılında cari fiyatlarla 86 bin 144 lira, ABD doları cinsinden 9 bin 592 dolar oldu.
- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri yüzde 43,4 ile en çok büyüyen sektör oldu
- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri yüzde 43,4, Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor yüzde 30,1 ve Bilgi ve iletişim yüzde 21,8 ile 2021 yılında en çok büyüyen sektörler oldu.
- Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri yüzde 13,5, K-Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,3, Tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri yüzde 2,9 ile en çok küçülen sektörler oldu.
- Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,3 arttı
- Devletin nihai tüketim harcamaları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,6 arttı
- Mal ve hizmet ihracatı 2021 yılında yüzde 24,9, ithalatı ise 2,4 arttı
- İşgücü ödemeleri 2021 yılında yüzde 31,7 arttı
- İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 30,1 oldu