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    Japonya ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 1,2 daraldı

    Koronavirüs salgının sonrasında ekonomisi sorunlar yaşayan Japonya bu yılın üçüncü çeyreğinde küçüldü.
    • 15.11.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 11:20
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    Japonya ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 1,2 daraldı

    Japonya'da Kabine Ofisi (Kantei), ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) kapsamlı finansal ön verilerini yayınladı.

    Bu verilere göre, Japonya ekonomisi bu yılın temmuz-eylül döneminde yıllık reel bazda yüzde 1,2 küçüldü.

    Enflasyona göre düzenlenen reel bazda GSYH, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,3 geriledi.

    Özel tüketim durgunluk, koronavirüs kısıtlamaları ve ithalatın yükselişi yaşanan daralmada rol oynadı.

    İthalat yüzde 5,2 büyüdü

    Söz konusu dönemde ithalat yüzde 5,2, ihracat ise yüzde 1,9 büyüme kaydetti. Alt kalemlere bakıldığında, özel tüketimin yüzde 0,3, sermaye yatırımlarının da yüzde 1,5 arttı.

    Japonya

    Yüzde 1,2 büyüme bekleniyordu

    Kyodo ajansının ortalama piyasa tahminlerine göre GSYH'nin 3 aylık periyotta yüzde 1,2 büyümesi bekleniyordu.


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