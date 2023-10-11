Mobilyacılardan yıl sonuna kadar fiyatları sabitleme kararı Fahiş fiyat artışlarına karşı indirim kampanyası çağrısına mobilyacılar da uydu. Buna göre, yıl sonuna kadar mobilyaya zam yapılmayacak.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna destek vermesinin ardından diğer sektörlerden de katılımlar gerçekleşti.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, bir açıklama yaparak, enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldıkları kararı açıkladı.

Buna göre, mobilyacılar yıl sonuna kadar zam yapmayacaklar.

Sektör yetkilileri, aldıkları kararın evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanların yükünü azaltacağına inandıklarını belirtti.

Mobilyacılar çağrı üzerine harekete geçti

MOSFED Başkanı Güleç, 45 bini aşkın üreticisi, 50 bin mağazası ve 500 bine yakın çalışanıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif iş kollarından mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSFED'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Bolat'ın çağrısı üzerine harekete geçtiğini söyledi.

"Kararın, insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz"

Güleç, MOSFED üyesi olan 15 dernek ile birlikte aldıkları karara göre yıl sonuna kadar tüm kategorilerde mobilya perakende fiyatlarına zam yapmayacaklarını belirterek, şu bilgiyi verdi:

Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele politikalarına destek için aldığımız kararın, evlilik hazırlığında olan ya da evini yenilemeyi düşünen insanlarımızın yükünü azaltacağına inanıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)