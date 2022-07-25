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    Mustafa Varank: Astronomi meraklılarıyla Erzurum’da bir araya geldik

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Avrupa’nın alanında en büyük teleskobu olmaya hazırlanan DAG’la ilgili çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiği ziyareti, sosyal medyada yayınladığı mesajla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 13:06
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    Mustafa Varank: Astronomi meraklılarıyla Erzurum’da bir araya geldik

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Erzurum'daki teleskobu da incelediği ziyaretini değerlendirdi.

    "Astronomi meraklılarıyla Dadaşlar Diyarı Erzurum’da bir araya geldik"

    Mesajında, Diyarbakır ve Van’dan sonra astronomi meraklılarıyla Dadaşlar Diyarı Erzurum’da bir araya geldiklerini belirten Bakan Varank, "Avrupa’nın alanında en büyük teleskobu olmaya hazırlanan DAG’a 3 bin 170 metrede sıcak bir ‘hoş geldin’ dedik." açıklamasını yaptı.

    Mustafa Varank, Erzurum'a teşekkür ederek "Yeni göğe bakma durağında buluşmak üzere." temennisi ile tamamladı.

    Mustafa Varank

    Mustafa Varank


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