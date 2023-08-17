Toplu sözleşmede ikinci zam teklifi bugün yapılacak Toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Dün 6 hizmet kolu masaya yatırılmıştı, bugün ise ikinci zam teklifinin açıklanması bekleniyor.

AA

Toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde sürüyor.

Görüşmeler, yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor.



Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti.

Sendikalar, zam teklifini yeterli bulmadı

2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

Bir yandan memur ve memur emeklisi yapılacak yeni zam teklifine odaklanmışken, diğer yandan hizmet kollarının talepleriyle ilgili müzakerelere de devam ediliyor. Müzakereler kapsamında bugün 6 hizmet kolunun taleplerinin görüşüleceği öğrenilirken, bu görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılması bekleniyor.

"Yeni teklif vakit kaybetmeden bugün de sunulabilir"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul yaptığı açıklamada, Kamu İşveren Heyetinin zam teklifinin beklentilerinin çok uzağında olduğunu belirterek, yapılan teklifin ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini söyledi.

Beklentilerin altında kalan düşük zam teklifinin masanın motivasyonunu düşürdüğünü ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"Toplu sözleşme görüşmelerinde müzakereler 22 Ağustos'ta sona erecek. Bu bakımdan önümüzde sayılı günler var. Kamu İşverenin yeni teklifini sunması gerekiyor ama hiç vakit kaybetmeden bugün de sunabilir. Sahip olduğumuz sınırlı süreyi çok verimli kullanmalıyız. Kamu İşvereni, müzakere takvimindeki son 6 günü göz önünde bulundurarak, beklentileri karşılayacak bir teklifle masaya gelmeli. Sözleşmenin mutabakatla imzalanmasının yolunu açmalı."

Memur-Sen 2024 yılı için yüzde 70 zam talep etmişti

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.