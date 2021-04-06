Yemek seçen oğluna yaptığı sebzeli erişteler işi oldu

Tokat’ta sebze yemeyen oğlu için evinde sebzeli erişte yapmaya başlayan Didem Akpınar, bu fikrinden yola çıkarak hayatını değiştirdi ve açtığı imalathanede seri üretime başladı.

Özel bir hastanede sağlık personeli olarak çalışan Didem Akpınar’ın, sebze yemeyen oğlu için evinde erişte yapması hayatını değiştirdi.

İSTİFA ETTİ İMALATHANE AÇTI

15 yıldır çalıştığı sağlık sektöründen istifa eden Akpınar, Tokat’ta yaklaşık 5 ay önce imalathane açtı. İş yerinde 4’ü kadın olmak üzere 9 kişiye istihdam sağlayan kadın girişimci, üretimini yaptıkları yufka ve erişteleri kentte ilgi görmeye başladı. Akpınar, işletmesini büyüterek daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedefliyor.

GİRİŞİMCİ OLMASINI OĞLUNUN YEMEK ALIŞKANLIĞINA BORÇLU

Akpınar, girişimci olmasını oğlunun yemek alışkanlığına borçlu olduğunu ifade ederek, “Oğlumun biraz beslenmesi sıkıntılı, daha keyifli yiyecekler yemeye çalışıyor. Sağlıklı ve faydalı şeyler yemekten her çocukta olduğu gibi çekiniyordu. Ben de 'sebzeyi nasıl daha keyifli yedirebilirim, onu daha nasıl mutlu edebilirim' düşüncesi ile sebzeli eriştelerden oğluma makarna olarak yedirdim. Bu da farkında olmadan yemediği bütün sebzeleri tüketmiş oldu.

"BÜTÜN ÇOCUKLAR YARARLANSIN DİYE"

Sonra bu fikirden bütün çocuklar faydalansın istedim. Ağustos ayından itibaren de 10 çeşit sebze de eriştemizi, Tokat Merkez, ilçeler ve sırada çevre illere ulaştırmaya başladık. Ve herkes de bu durumdan çok memnun, çocuklar keyifli bir halde 10 çeşit sebzenin, vitamini, mineralini almış oluyor.” dedi.

“HEDEFİM DAHA ÇOK KADINA İSTİHDAM SAĞLAMAK”

Akpınar, 5 ay içerisine beklemedikleri kadar yol kat ettiklerini ifade ederek, “Perakende satışımız olsun, toptan satışlarımız beklentimizin üzerinde gidiyor. Toplam 3 tane pazarlamacımız var. İmalathanemde ise 5 ay içerisinde 9 kişiye istihdam sağladım. Bu da beni heyecanlandırıyor. Hedefim daha çok kadına destek olarak işletmemi büyütmek ve daha çok kişiye iş istihdamı sağlamak.” diye konuştu.

SEBZELİ ERİŞTE ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Yufkanın yanı sıra rengarenk yapılan pancarlı, havuçlu, bal kabaklı, ıspanaklı, domatesli gibi 10 çeşit sebzeli erişte çocuklar tarafından tercih ediliyor.

Akpınar; domatesli, ıspanaklı, kapya biberli, kırmızı pancarlı, bal kabaklı, sütlü irmikli gibi eriştelerin ilgi gördüğünü belirterek, “Sebzeyi daha keyifli daha bir şekilde yesinler diye sebzeli makarnalar ürettik. Tamamen doğal, hiçbir şekilde katkı maddesi gıda boyası yok, sebzenin püresinden rengini alıyor. Biz de elimizden geldiğince çocuklarımıza sebzeyi daha nasıl keyifli hale getirebiliriz diye bu şekilde bir çalışma başlattık.





ÇOCUKLAR ‘RENGARENK MAKARNALAR’ DİYOR

Şu an talepler çok güzel. Çocuklar buraya geldiği zaman rengarenk makarnalar deyip, çok keyifli bir alışveriş yapabiliyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.