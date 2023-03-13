İlk İş Yerim projesinde kura tarihi belli oldu: 15 Mart Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde beklenen haber geldi.

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta 250 bin konut yapılacak.

Kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar projeye ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteriyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek olan, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvurular ve kura çekim süreci yoğun ilgi gördü.

Projede konut için kuralarda sona gelindi ve İstanbul'da yapılacak olan kura törenine 16 Mart'tan itibaren başlanacağı açıklandı.

15 Mart'ta başlıyor

Öte yandan "İlk İş Yerim" projesinde ilk kuralar 15 Mart'ta çekilecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin, 250 alt sektörü harekete geçirerek, istihdamı desteklediğini belirtti.

Kurum, "Vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." bilgisini verdi.

İlk İş Yerim projesinde kuraları başlayacak iller

Prooje kapsamında, 10 bin iş yeri için 15 Mart'ta başlanacak kuralarla 12 ilde, 3 bin 106 iş yerinin hak sahipleri belirlenecek. İlk etabı Aksaray'da başlayacak çekilişlerin il ve ilçelere göre dağılımı şöyle:

Konya Meram 308, Çumra 25; Isparta merkez 271, Afyonkarahisar Dinar 55, Şuhut 44, Ankara Gölbaşı 1100, Denizli Bozkurt 88, İzmir Torbalı 77, Kastamonu Tosya 81, Tekirdağ Süleymanpaşa 276, Trabzon Of 286, Van Edremit 275.

15 Mart : Aksaray merkez 220,

: Aksaray merkez 220, Konya Meram 308, Çumra 25,



Isparta merkez 271,



Afyonkarahisar Dinar 55, Şuhut 44,



Ankara Gölbaşı 1100,



Denizli Bozkurt 88,



İzmir Torbalı 77,



Kastamonu Tosya 81,



Tekirdağ Süleymanpaşa 276,



Trabzon Of 286,



Van Edremit 275.



İlk Evim Arsa projesinin kuraları

Altyapısı tamamlanan ve imar planı hazırlanan 1 milyon "İlk Evim Arsa" kuralarına da 13-17 Mart arasında devam edilecek.

23 ilde, 21 bin 120 müstakil ve müşterek arsa hak sahiplerinin belirleneceği çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle:

13 Mart: Erzincan merkez 550 müstakil,

Erzincan merkez 550 müstakil, Kırşehir merkez 1100 müstakil,

Bingöl merkez 440 müstakil,



Aydın merkez 165 müstakil,



Isparta merkez 440 müstakil,



Afyonkarahisar merkez 1320 müstakil.

14 Mart: Balıkesir merkez 2 bin 200 müstakil,

Balıkesir merkez 2 bin 200 müstakil, Aksaray merkez 660 müstakil,

Kayseri merkez 1650 müstakil.

15 Mart : Konya merkez 4 bin 400 müstakil.

: Konya merkez 4 bin 400 müstakil. 16 Mart: Tunceli merkez 110 müstakil,

Tunceli merkez 110 müstakil, Kars Merkez 330 müstakil,

Iğdır Merkez 330 müstakil,

Karabük merkez 220 müstakil,

Trabzon 495 müşterek,

Ağrı merkez 275 müstakil,

Nevşehir merkez 770 müstakil,

Uşak merkez 330 müstakil.

