Yeni konut arayışındaki vatandaşlardan Ege ve Akdeniz'e yoğun ilgi

İş hayatlarını evlerine taşıyanlar konut arayışında kıyı şeritlerini tercih etmeye başladı. Bu kapsamda son 2 yılda Ege ve Akdeniz'de yabancılara konut satışında artış yaşanmaya başladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ardından kıyı kesimlere rağbet gösterilmeye başladı.

Çin’de Aralık 2019 tarihinde görülen ve ardından tüm dünyaya hızlıca yayılan salgının yanı sıra enerji krizi de emlak sektöründe hareketliliğe neden oldu.

Bu kapsamda salgın nedeniye birçok insanın konut tercihi değişti.

Türkiye emlak sektöründe ilk sırada

Evden çalışmaya başlayanlar, barınma ihtiyaçlarıyla birlikte yaşam alanlarını da göz önünde tutarak tercihte bulundu.

Sektör temsilcisi Selahattin Yıldız, artan fiyatlara rağmen Türkiye’nin emlak sektöründe en çok tercih edilen ülkelerin başında yer aldığını söyledi.

Kıyı şeritlerine ilgi yoğun

İHA'nın aktarımına göre; Yıldız, Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı doğalgaz ambargosu nedeniyle pek çok Avrupa ülkesinden insanın yaşamını Türkiye’de sürdürmek için arayışa geçtiğini belirtti.

Bu doğrultuda özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarının rağbet gördüğünü öne sürdü.

"İnsanların evi de iş yeri de yaşadıkları mekanlar oldu"

Yıldız, “Pandemiden sonra çalışma hayatı online sisteme döndü. İnsanların evi de iş yeri de yaşadıkları mekanlar oldu. Bu nedenle eskiden sadece barınma amaçlı düşünülen evler artık daha ferah, rahat ve geniş balkon ve bahçesi olan binalardan seçilmeye başlandı. Geniş bahçesi, alışveriş merkezi ve spor alanları olan evlere tercih daha fazlalaştı” dedi.

"Son 2 yıldır yurtdışından talep çok fazla oluyor"

Artan fiyatlara rağmen Türkiye’de konuta ciddi talep olduğunu belirten Yıldız, “Daha önce tatil kısıtlaması yapan aileler artık online sistemden çalıştığı için Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki kıyı şeridindeki projelere daha çok yönelmeye başladı. Bu da oradaki talep dengesini yükseltti. Fiyat artışlarından dolayı üretimin de azalması ile fiyatlar yükseldi. Fiyatlar yükseldiği için de müşteri istediği evi her an bulamıyor. Şu anda konuta ciddi talep var. Son 2 yıldır yurtdışından talep çok fazla oluyor. Şu anda Antalya, Muğla, Yalova, İstanbul, İzmir’in kıyı şeritlerinde yabancılara konut satışı oldukça fazla” dedi.

Öte yandan, özellikle AB ülkelerinin hem daha rahat yaşam hem de Türkiye’nin güneşinden faydalanmak için sahil şeridinde yaşamayı tercih ettiğini söyledi.