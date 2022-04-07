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    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 13:09
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    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, topraklarını canla başla korumaya devam ediyor.

    Hain teröristleri her geçen gün alt eden askerler, kararlı davasından dönmeyecek.

    3 terörist daha öldürüldü

    Terörün kökünü kazımakta kararlı komandolar, saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li toplam 3 kişiyi etkisiz hâle getirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gerçekleştirilen başarılı operasyon duyuruldu.

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü #1

    "Güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz"

    Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

    "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz. "

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü #2


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