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- Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 12:52
- Güncelleme : 07.04.2022 - 13:09
Kahraman Türk askeri, topraklarını canla başla korumaya devam ediyor.
Hain teröristleri her geçen gün alt eden askerler, kararlı davasından dönmeyecek.
3 terörist daha öldürüldü
Terörün kökünü kazımakta kararlı komandolar, saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li toplam 3 kişiyi etkisiz hâle getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gerçekleştirilen başarılı operasyon duyuruldu.
"Güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz"
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
"Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz. "