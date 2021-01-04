Can Ataklı'dan Erdoğan hakkında nefret dolu sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” dedi.

Gazeteci Can Ataklı, yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle gündemde…

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlattı.

“DARBE YAPABİLECEK KABİLİYET YOK”

Konuşmasına darbe ihtimali ile başlayan Ataklı, “Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor.” dedi.

“Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım.” diyen Ataklı, şöyle devam etti:

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“ÇOK BÜYÜK CAN KAYBINA YOL AÇABİLECEK DOĞAL AFETLER…”

“Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya’yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye’nin bir askeri başarısızlık elde etmesi.”