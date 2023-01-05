CHP'den HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AYM'nin HDP'ye Hazine yardımına bloke getirmesine tepki göstererek kararın yok hükmünde olduğunu söyledi.

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Bu kapsamda davanın devam ettiği süreç de göz önüne alınarak HDP'nin Hazine gelirlerinin engellenmesi talep edilmişti.

AYM, hesapları bloke kararı aldı

Anayasa Mahkemesi, konuyu görüşüp kararını açıkladı.

Buna göre HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi.

CHP'den karara tepki

HDP'ye yönelik bu karara ilk tepki yine CHP'den geldi.

HDP ve HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile yakınlığı bilinen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuyu Twitter hesabından değerlendirdi.

"Ceza kararı yok hükmündedir"

Tanrıkulu, verilen cezanın yok hükmünde olduğunu söyledi.

CHP'li vekil, "HDP’ye seçim yardımına ilişkin olarak verilen kararın oy çokluğuyla verildiği basına yansımıştır. Anayasanın 149. ve AYM Kuruluş Yasasının 52.Maddesi uyarınca bu tedbir kararının da oy çokluğu değil 2/3 nitelikli çoğunlukla verilmesi gerekmektedir. Karar kanımca yok hükmündedir." ifadelerine yer verdi.

539 milyon TL'lik yardıma bloke

HDP’ye 2023'te, 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.