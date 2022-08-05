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    DDK: Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz

    Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, sosyal medyada KPSS sınavına yönelik yapılan asılsız haberlerle ilgili, "Sosyal medyada yayılan asılsız haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
    • DHA
    • 05.08.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 11:39
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    DDK: Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz

    Soruların çalındığıyla ilgili soruşturma başlatılan KPSS sınavı, gündemde yer alamaya devam ediyor.

    İddiaların ardından yapılan incelemeler sonucunda dün öğle saatlerinde, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiği açıklandı.

    İncelemeler titizlikle devam ediyor

    Kararın ardından konuya ilişkin olarak açıklama yapan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, KPSS sınavına yönelik incelemelerin titizlikle devam ettiğini belirtti.

    DDK: Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz #1

    DDK Başkanı açıklama yaptı

    Sosyal medyadaki asılsız haberlerin olduğunu belirten DDK Başkanı Arıcı, bugün ise Twitter hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

    "Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz"

    "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz."

    DDK: Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz #2

     


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