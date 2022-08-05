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- DDK: Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz
DDK: Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz
- DHA
- 05.08.2022 - 11:14
- Güncelleme : 05.08.2022 - 11:39
Soruların çalındığıyla ilgili soruşturma başlatılan KPSS sınavı, gündemde yer alamaya devam ediyor.
İddiaların ardından yapılan incelemeler sonucunda dün öğle saatlerinde, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiği açıklandı.
İncelemeler titizlikle devam ediyor
Kararın ardından konuya ilişkin olarak açıklama yapan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, KPSS sınavına yönelik incelemelerin titizlikle devam ettiğini belirtti.
DDK Başkanı açıklama yaptı
Sosyal medyadaki asılsız haberlerin olduğunu belirten DDK Başkanı Arıcı, bugün ise Twitter hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:
"Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz"
"Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz."