Jeff Flake, TBMM'de yemin törenine katıldı 28. Dönem başlangıcında vekillerin yemin ettiği töreni ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de locadan takip etti.

AA Türkiye demokratik seçimini yaptı. TBMM'de Cumhur İttifakı'na çoğunluk veren halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da yeniden cumhurbaşkanı seçti. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarının ardından bugün vekiller TBMM'de yemin törenindeydi. ABD Büyükelçisi Jeff Flake de töreni takip etti 28. Dönem için bir araya gelen vekiller yemin ederken localarda da davetliler vardı. Yabancı ülke temsilcileri de localardaki yerini aldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de, töreni Kordiplomatik Loca'dan takip etti.