Murat Ongun, merak edilen 2 soruya yanıt verdi

İBB Sözcüsü Ongun, kendisinin yurt dışında olduğu iddialarıyla İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğrafına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da yoğun kar yağışının yaşandığı pazartesi günü yurt dışında olduğu bilgisinin paylaşılmasına ilişkin olarak gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorusunu yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da balıkçıda çekilmiş fotoğrafı tartışmalara neden olmuş, sosyal medyada eleştirilere konu olmuştu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir de, Ongun'la görüştüğünü ve bazı sorular yönelttiğini bildirererk şunları kaydetti:

2 SORU 2 CEVAP

"Biraz önce İBB sözcüsü Murat Ongun'a iki soru sordum.

1) Yurtdışında mısın?Evet. Ama soru şu: Benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil.

2) Ekrem İmamoğlu dün Kahraman Balıkçısına gitti mi? Aldığım cevapları alttaki tweet’te yorumsuz paylaşıyorum.Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem AKOM’dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu" ifadesini kullandı."