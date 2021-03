Dünya gündeminin son bir haftada en önemli maddelerinden biri olan Süveyş Kanalı'nda mutlu sona ulaşıldı.

Evergreen şirketinin kanalda karaya oturan gevasa konteyner gemisi bir haftalık çalışmanın ardından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde geminin kıç bölümünün hareket ettirildiği ve ön kısmında ise balçık temizleme işlemlerinin devam ettiği bildirilmişti.

Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı.

Süveyş Kanalı, 7 günün ardından trafiğe açıldı VİDEO

Dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.