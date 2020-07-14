Bakan Soylu Rize’de: 263 kilogram yağış aldı

Rize’deki sel felaketinde şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran İçişleri Bakanı Soylu, bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığını söyledi.

Rize kent genelinde dünden beri etkili olan yağışın şiddetini artırması üzerine Çayeli ilçesinde debisi yükselen Şairler Deresi taştı.

Taşmanın etkisiyle dere üzerindeki köprü ulaşıma kapatıldı.

Çevredeki çok sayıda aracın sular altında kalırken, sel nedeniyle Eski Pazar Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı.

Binaların alt katlarında yaşayan vatandaşlar, üst katlardaki komşularının yanına sığındı. Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede, belediye ekipleri dere sularının taşıdığı rusubatı temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

BAKAN SOYLU BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Bakan Süleyman Soylu da felaketin ardından hemen Rize’ye hareket etti ve dün geceden beri incelemelerini sürdürüyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sele ilişkin Madenli beldesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Maden, Çayeli ve İkizdere’de yağışın çok yoğun olması sebebiyle oluşan sellerin hem tahribatını inceleyebilmek hem de alınabilecek tedbirleri almak üzere buraya geldik. Yaklaşık 12 köy yoluna ulaşım sağlanamıyordu. 3 vatandaşımız kayıptı. Ali Uzun amcamızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Yine, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz teyzemiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede 2 yaralımız var. Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış. Rize 263 kilogram yağış aldı. Hasarların kaldırılması konusunda çalışmalar sürüyor. Hasar tespiti de yapılıyor. Gidemediğimiz 6 köyümüz ve bazı beldelerimizin mahalleler var. Bodrum ve zemin katlar boşaltıldı. Yine yoğun bir yağış bekleniyor.”