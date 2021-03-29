Balıkesir'de 104 litre sahte içki yakalandı
Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 104 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.
- İHA
- 29.03.2021 - 06:12
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gönen İlçesinde (1) şüpheli tespit edildi.
104 LİTRE KAÇAK SAHTE ELE GEÇİRİLDİ
Tespit edilen şüphelinin aracında yapılan aramada; (104) litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.