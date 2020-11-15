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    • Barış Pınarı'nda 2, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı'nda 2, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı'nda 2, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 15.11.2020 - 13:51
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 14:08
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    Barış Pınarı'nda 2, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır ötesi operasyonlarda terör örgütleri ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

    Bakanlık, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    KOMANDO VE KESKİN NİŞANCILAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

    Barış Pınarı nda 2, Fırat Kalkanı Bölgesi nde 2 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #1

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