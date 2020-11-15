Barış Pınarı'nda 2, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı'nda 2, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 15.11.2020 - 13:51
- Güncelleme : 15.11.2020 - 14:08
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır ötesi operasyonlarda terör örgütleri ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Bakanlık, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
KOMANDO VE KESKİN NİŞANCILAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.