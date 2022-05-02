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    Burdur'da bir asırlık bayramlaşma geleneği

    Burdur'da büyükler meydanlarda toplanan çocuklarla bayramlaşarak bir asırlık geleneği yaşatıyorlar.
    • 02.05.2022 - 23:11
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    Burdur'da bir asırlık bayramlaşma geleneği

    Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla belde sakinleri, meydanda toplanan çocuklarla tek tek bayramlaşıp şeker ve harçlık veriyor.

    Çocukları mutlu ediyorlar

    Ellerindeki poşetlerle meydanda uzun sıra oluşturan çocuklar, büyüklerinden şeker ve harçlık almanın sevincini yaşıyor. Çocuklara şeker dağıttıktan sonra belde sakinleri birbirleriyle de bayramlaşarak geleneklerini yaşatıyor.

    Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, yaptığı konuşmada, bayramlaşma geleneklerinin bir asra dayandığını söyledi.

    Burdur'da bir asırlık bayramlaşma geleneği - Video

    "Geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz"

    Belde sakinlerinin birbirleriyle ve çocuklarla buluşarak bayram sevincini yaşadıklarını belirten Gökçe, "Bayramlaşma gelenekleri birlik ve berberliği güçlendiriyor. Beldemizde küçüklerin aksine büyüklerimiz çocukların yanına giderek, onları sevindiriyor. Geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

    AA'nın haberine göre, ayrıca belediyede de bayramlaşma programı düzenleyen Gökçe, muhtarlar ve meclis üyeleriyle Kıbrıs Gazisi Mustafa Öztürk'ü ziyaret ederek hediye verdi.

    Burdur da bir asırlık bayramlaşma geleneği #1

    Burdur da bir asırlık bayramlaşma geleneği #2


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