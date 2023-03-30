Depremzede 35 çocuğun kimliği tespit edilemedi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından refakatçisi olmayan çocuklara ilişkin yapılan açıklamada "81 çocuğumuz şu anda bizim kuruluşlarımızda bakım altında. Bu 81 çocuğumuzun da 35'inin DNA örnekleri verildi; ama henüz kimlik tespiti yapılamadı" denildi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 ayı aşkın süre geçti. Yaşanan felaket geriye eksik kalan hatıralar bıraktı.

Enkaza dönen hayalet şehirlerde yaşam mücadelesi başlarken geriye kalan bebekleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korumaya aldı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplanan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Şahin, deprem felaketinden 11 ilde toplam 13 milyon 309 bin insanın etkilendiğini söyledi.

Çocukların, doğal afetlerden en çok etkilenen yaş gruplarında olduğunu kaydeden Şahin, "Deprem bölgesinde çocuk kuruluşları olarak bakım altında olan 1740 çocuğumuz, devletimizden bakım almaktadır. Bu bölgede yine 40 bin 759 çocuğumuzu ailesi yanında destekliyoruz. 8 çocuğumuz, bu bölgedeki ailelerimiz tarafından evlat edinilmiş, yine 1126 koruyucu ailenin yanında da 1582 çocuğumuzun bakımları devam etmektedir." diye konuştu.

"877 çocuğumuzun tahliyesini gerçekleştirdik"

Depremin ardından ilk 48 saat içerisinde koruma altındaki çocukların tahliyelerinin gerçekleştiğini dile getiren Şahin, "Şu ana kadar 10 ilde kurumlarımız ve evlerimizde kalan 877 çocuğumuzun daha güvenli bölgelere tahliyesini gerçekleştirdik. Deprem sonrasında afetten etkilenen çocuklarla ilgili 'Çocuklar Güvende' programı kapsamında periyodik olarak takiplere başladık. Özellikle ebeveynini kaybetmiş ya da yakınlarının yanında kalan çocuklarımızın periyodik takip süreçlerine başladık. Yine çadır ve konteyner kentlerde çocuk dostu alanlar oluşturduk. Şu ana kadar toplam 138 adet çocuk dostu alanımız var." dedi.

"1766 çocuğu ailesine kavuşturduk, 35'inin ise kimliği tespit edilemedi"

Şahin, refakatçisi olmayan ya da kimliği tespit edilemeyen çocuklara ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığımız tarafından refakatsiz olarak tespit ettiğimiz, kayıtlarımıza aldığımız 1915 çocuğun 1766'sını aileleri veya yakınlarıyla kavuşturduk. Şu an 62 çocuğumuzun hastanelerde tedavileri devam etmektedir. 81 çocuğumuz şu anda bizim kuruluşlarımızda bakım altında. Bu 81 çocuğumuzun da 35'inin DNA örnekleri verildi; ama henüz kimlik tespiti yapılamadı. İhbar sistemimize güncel olarak 1118 ihbar geldi.



Bu ihbar sisteminden de 70 çocuğun ailesine ulaştığını ve tedavisinin devam ettiğini ihbar sahibine bildirdik. 181 çocuğumuzun ailesine teslim edildiğini, 463 çocuğumuzun vefat ettiğini ve 50 çocuğumuzun da bakanlığımız kuruluşlarında koruma altında olduğunu ihbar sahiplerine geri bildirim olarak yaptık.

Depremle birlikte vatandaşlardan evlat edinme ve koruyucu aile olma anlamında yoğun talep geldiğine dikkat çeken Şahin, şu ana kadar 325 binin üzerinde vatandaşın koruyucu aile, 67 binin üzerinde vatandaşın ise evlat edinme başvurusunda bulunduğunu söyledi.

"Vakıf ya da cemaate verecek bir çocuğumuz bile yok"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in, deprem bölgesindeki çocukların bazı cemaatlerce alıkonduğu iddialarını dile getirmesi üzerine; basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu: