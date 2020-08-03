İki arkadaşın aldıkları kurbanlığı motosiklette taşıdığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kurban Bayramı'nın son günü, aldıkları kurbanlığı motosiklette aralarına alarak kesime götüren iki arkadaş ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

BÜTÜN YOLU KOYUNLA BERABER GİTTİLER

Motosiklete, kask takmadan iki kişi ve bir koyun olarak binen şahıslar, sürücülerin şaşkın bakışları arasında kent merkezinde ilerledi.

Zaman zaman hareketlenmeye çalışan kurbanlığı zapt etmekte zorlandığı görülen motosiklettekiler bir süre sonra gözden kayboldu.

Gaziantep'te motosiklete koyunla beraber bindiler