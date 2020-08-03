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    Gaziantep'te motosiklete koyunla beraber bindiler

    İki arkadaşın aldıkları kurbanlığı motosiklette taşıdığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
    • İHA
    • 03.08.2020 - 16:56
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    Gaziantep'te motosiklete koyunla beraber bindiler

    Kurban Bayramı'nın son günü, aldıkları kurbanlığı motosiklette aralarına alarak kesime götüren iki arkadaş ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

    BÜTÜN YOLU KOYUNLA BERABER GİTTİLER

    Motosiklete, kask takmadan iki kişi ve bir koyun olarak binen şahıslar, sürücülerin şaşkın bakışları arasında kent merkezinde ilerledi.

    Zaman zaman hareketlenmeye çalışan kurbanlığı zapt etmekte zorlandığı görülen motosiklettekiler bir süre sonra gözden kayboldu.

    Gaziantep'te motosiklete koyunla beraber bindiler

    Gaziantep'te motosiklete koyunla beraber bindiler #1

    Gaziantep'te motosiklete koyunla beraber bindiler #2

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