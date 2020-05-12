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    Kars Çayı, yağmur ve karın erimesi sonucu taştı

    Kars Çayı'nın taşmasıyla beraber, yetkililer özellikle dere yataklarının yakınında yaşayan vatandaşları ani sel baskınlarına karşı uyardı.
    • İHA
    • 12.05.2020 - 08:41
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    Kars Çayı, yağmur ve karın erimesi sonucu taştı

    Kars’ta son bir haftadır etkili olan sağanak yağmur ve yüksek kesimlere yağan karın, güneşli havayla birlikte aniden erimesi, Kars Çayı'nda taşkınlıklara sebep oldu.

    Çayın taşmasıyla birlikte çok sayıda ağaç sular altında kaldı. Sularla birlikte gelen ağaçlar ise dikkat çekti.

    SEL UYARISI YAPILDI

    Kars Çayı’nın taşması ve yüksek kesimlerindeki karlarında hızlı bir şekilde erimesi yetkilileri de harekete geçirdi. Yetkililer, özellikle dere kıyılarında evleri olan vatandaşların ani sel baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

    Öte yandan Kars Çayı’nın taşmasıyla birlikte Dereiçi mevkinde bulunan Hidro Elektrik Santrali Barajı’nın tribünleri de sular altında kaldı.

    Kars Çayı, yağmur ve karın erimesi sonucu taştı ViDEO

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