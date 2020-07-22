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- Şanlıurfa'da 2 kuzen girdikleri su kanalında boğuldu
Şanlıurfa'da 2 kuzen girdikleri su kanalında boğuldu
Serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolan 2 kuzenin cansız bedenine 37 km uzakta ulaşıldı.
- AA
- 22.07.2020 - 20:47
Şanlıurfa'da Sulama kanalının Merkez Eyyübiye ilçesi Dolutepe Mahallesi'ndeki bölümünden suya giren İbrahim (18) ve Ahmet Sait Yılmaz (19) akıntıya kapıldı.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, sulama kanalında arama çalışması başlattı.
AFAD ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları kanalın farklı bölgelerinde yürütüldü.
37 KM UZAKTA BULUNDU
Arama çalışmaları sonucunda 2 kuzenin cansız bedeni, kanala girdikleri yerden 37 kilometre uzakta bulundu.
Cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.