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    Terapi olarak kitapçıları gezmek

    Günümüzde kitapçıları gezmek, kitaplar arasında olmak bir nevi terapi olarak sayılıyor.
    • Özel İçerik
    • 27.07.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 12:19
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    Terapi olarak kitapçıları gezmek

    Psikologlar, doktorlar, uzmanlar, yazarlar, edebiyatçılar... Saydığımız bu meslek gruplarının insanlara bir mesajı var:

    Kitapçıları gezin...

    Günümüzde büyük şehirlerde yaşamak beraberinde pek çok sorunu da getirmektedir. Sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel gibi problemlerle insan baş başa kalabiliyor. Çoğu zaman ise içimize kapanır, sorunlarımıza çareler, çözümler aramayı seçeriz.

    KİTAPÇILARI GEZMEK

    Yapılan bir araştırmaya göre, kitapçıları gezmek insan psikolojisine son derece iyi geliyor. Çünkü, kitabın kendine has bir huzur verici özelliği var. Bunun için kitapçılara giden insanlar bir süreliğine de olsa sorunlarından uzaklaşabiliyor.

    Terapi olarak kitapçıları gezmek #1

    UZMANLAR UYARIYOR

    Uzmanların bu konuda önemli uyarıları var. Özellikle psikologların uyarıları yerinde saptamalar olarak kabul ediliyor. Uzmanların haftada en üç ya da iki defa kitapçıları gezin, kitap alın okuyun telkinleri insan psikolojisi üzerinde önemli işlevler kazandırıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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