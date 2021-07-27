Terapi olarak kitapçıları gezmek

Günümüzde kitapçıları gezmek, kitaplar arasında olmak bir nevi terapi olarak sayılıyor.

Psikologlar, doktorlar, uzmanlar, yazarlar, edebiyatçılar... Saydığımız bu meslek gruplarının insanlara bir mesajı var:

Kitapçıları gezin...

Günümüzde büyük şehirlerde yaşamak beraberinde pek çok sorunu da getirmektedir. Sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel gibi problemlerle insan baş başa kalabiliyor. Çoğu zaman ise içimize kapanır, sorunlarımıza çareler, çözümler aramayı seçeriz.

KİTAPÇILARI GEZMEK

Yapılan bir araştırmaya göre, kitapçıları gezmek insan psikolojisine son derece iyi geliyor. Çünkü, kitabın kendine has bir huzur verici özelliği var. Bunun için kitapçılara giden insanlar bir süreliğine de olsa sorunlarından uzaklaşabiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanların bu konuda önemli uyarıları var. Özellikle psikologların uyarıları yerinde saptamalar olarak kabul ediliyor. Uzmanların haftada en üç ya da iki defa kitapçıları gezin, kitap alın okuyun telkinleri insan psikolojisi üzerinde önemli işlevler kazandırıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com