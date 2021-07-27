- Haberler
- Kitap Haberleri
- Terapi olarak kitapçıları gezmek
Terapi olarak kitapçıları gezmek
- Özel İçerik
- 27.07.2021 - 12:17
- Güncelleme : 27.07.2021 - 12:19
Psikologlar, doktorlar, uzmanlar, yazarlar, edebiyatçılar... Saydığımız bu meslek gruplarının insanlara bir mesajı var:
Kitapçıları gezin...
Günümüzde büyük şehirlerde yaşamak beraberinde pek çok sorunu da getirmektedir. Sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel gibi problemlerle insan baş başa kalabiliyor. Çoğu zaman ise içimize kapanır, sorunlarımıza çareler, çözümler aramayı seçeriz.
KİTAPÇILARI GEZMEK
Yapılan bir araştırmaya göre, kitapçıları gezmek insan psikolojisine son derece iyi geliyor. Çünkü, kitabın kendine has bir huzur verici özelliği var. Bunun için kitapçılara giden insanlar bir süreliğine de olsa sorunlarından uzaklaşabiliyor.
UZMANLAR UYARIYOR
Uzmanların bu konuda önemli uyarıları var. Özellikle psikologların uyarıları yerinde saptamalar olarak kabul ediliyor. Uzmanların haftada en üç ya da iki defa kitapçıları gezin, kitap alın okuyun telkinleri insan psikolojisi üzerinde önemli işlevler kazandırıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com