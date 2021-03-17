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    Aboubakar'ın sağlık durumu

    Aboubakar'ın sağlık durumu

    Beşiktaş'ta Türkiye Kupası maçında sakatlık geçiren Vincent Aboubakar'ın ilk inceleme sonucunda Fenerbahçe derbisinde oynaması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 09:20
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    Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık,

    MERAK EDİLDİ

    Siyah-beyazlı ekipte endişeye sebep oldu. Başakşehir karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vincent Aboubakar, ilk yarının son dakikasında Epureanu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.

    Aboubakar ın sağlık durumu #1

    Kamerunlu golcü oyuncu hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde riske edilmemek için ikinci yarının başında oyundan alındı ve yerini Larin'e bıraktı.

    DERBİDE OYNAYACAK

    Alınan bilgiye göre; Aboubakar'ın şu an Fenerbahçe maçında oynaması yönünde bir engel bulunmuyor.

    Aboubakar ın sağlık durumu #2

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