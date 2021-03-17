Aboubakar'ın sağlık durumu

Beşiktaş'ta Türkiye Kupası maçında sakatlık geçiren Vincent Aboubakar'ın ilk inceleme sonucunda Fenerbahçe derbisinde oynaması bekleniyor.

Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yaşadığı sakatlık,

MERAK EDİLDİ

Siyah-beyazlı ekipte endişeye sebep oldu. Başakşehir karşısında 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vincent Aboubakar, ilk yarının son dakikasında Epureanu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.





Kamerunlu golcü oyuncu hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde riske edilmemek için ikinci yarının başında oyundan alındı ve yerini Larin'e bıraktı.

DERBİDE OYNAYACAK

Alınan bilgiye göre; Aboubakar'ın şu an Fenerbahçe maçında oynaması yönünde bir engel bulunmuyor.