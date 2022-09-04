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    Ali Koç: Fenerbahçe taraftarı artık uyanın

    Ali Koç: Fenerbahçe taraftarı artık uyanın

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçının ardından Maxi Gomez transferi hakkında bazı görüşlerde bulundu. Koç, Fenerbahçe taraftarına seslenerek, "Artık uyanın." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 01:06
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 01:07
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

    "Crespo'yu resmen ezdiler bugün"

    Ali Koç açıklamasında, "Avrupa'da oynuyoruz, burada çalınan faullerin yarısı orada çalınmıyor. Oyun sürekli duruyor. Crespo'yu resmen ezdiler bugün, bir tanesi kart görmedi. Hakemlerin oyun akışını biraz daha hızlandırmaları lazım." dedi.

    "Bize yapılan saldırı hala faili meçhul"

    Başkan sözlerinin devamında, "TFF ve Galatasaray'a yapılan saldırıları meczup kişiler tarafından yapılan, tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Bir an önce açığa çıkmalı. Devletimiz çok kısa sürede suçluları buldu. Ancak bize yapılan saldırı hala faili meçhul. Türkiye'ye yakışmıyor." açıklamasında bulundu.

    Ali Koç: Fenerbahçe taraftarı artık uyanın #1

    "Gomez'i salı günü almayacağımızı söyledik"

    Başkan Koç, "Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar; 'Fırsat transferi buymuş.' Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Geçen hafta anlaştık. Valencia 48 saat süre verdi. 48 saat dolunca hocamızı ikna edemedik. Salı günü almayacağımızı söyledik." sözlerini sarf etti.

    "Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçek"

    Ali Koç, "Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim arzumuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir." dedi.

    Ali Koç: Fenerbahçe taraftarı artık uyanın #2

    "Fenerbahçe taraftarı uyanın artık"

    Batshuayi hakkında konuşan Koç, "Batshuayi, hocamızın verdiği üç profilden biriydi. Üç ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... Fenerbahçe taraftarı uyanın artık." açıklamasında bulundu.

    "Adil yönetim ve standart olsun"

    Hakemler hakkında konuşan Ali Koç, "Trabzonspor maçında iki penaltının verilmediği söyleniyor, izlemedim. İlk dört haftada hakem kararları sıkıntılı. Daha fazla girmek istemiyorum. Adil yönetim ve standart olsun. Maçın oynama süreleri uzun olsun. Her şeye düdük çalınmasın. Anadolu takımları sürekli yerde" sözlerini sarf etti.

    Ali Koç: Fenerbahçe taraftarı artık uyanın #3


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