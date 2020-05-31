Galatasaray'ın transferine Rıza Çalımbay engeli Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a takıldı.

Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardığı konuşulan Galatasaray, kırmızı-beyazlıların bir başka oyuncusuna da göz dikti...

Sarı-kırmızılıların, 2018'den bu yana formasını giydiği Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt ile ilgilendiği öğrenildi.

RIZA ÇALIMBAY, GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilse de Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, bu transferin gerçekleşmesine sıcak bakmadığı ve bu nedenle transferde bir sonuca gelinemediği öğrenildi.

''GİTMESİNİ İSTEMEM'' DEMİŞTİ

Daha önce de kendisine bu konunun sorulması üzerine açıkça Erdoğan Yeşilyurt'un gitmesini istemediğini belirten Çalımbay, ''Üstüne basa basa söyleyeyim, Emre ile Mert Hakan gidebilir, bir sorun yok. Erdoğan'ın gitmesini istemem. Erdoğan'ın, burada kalmasını çok isterim, eğer anlaşırsak. Olay bu.'' ifadelerini kullanmıştı