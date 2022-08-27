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    Uğurcan Çakır'dan Trabzonsporlulara kötü haber

    Uğurcan Çakır'dan Trabzonsporlulara kötü haber

    Bordo-mavili takımın kalesini koruya Uğurcan Çakır, karın kaslarında tespit edilen yırtık nedeniyle Galatasaray maçında sahaya çıkamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2022 - 18:49
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 18:55
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    Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Maça kısa süre kala bordo-mavili takımda taraftarı üzen bir gelime yaşandı.

    Takımın yıldız oyuncusu Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi.

    Galatasaray maçında yok

    Uğurcan Çakır'ın karın kaslarında yırtık şüphesi ortaya çıktı.

    Galatasaray maçında oynama ihtimali düşük olan milli kalecinin yerine kaleyi Muhammet Taha Tepe'nin koruması bekleniyor.

    Uğurcan Çakır dan Trabzonsporlulara kötü haber #1


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