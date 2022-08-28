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    Belotti, Roma ile anlaştı

    Adı Galatasaray ile sık sık anılan İtalyan golcü Andrea Belotti, Roma için sağlık kontrollerinden geçti. İtalyan ekiple 3 yıllık anlaşma imzalayan yıldız golcü, yıllık 3 milyon euro alacak.
    • 28.08.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 18:12
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    Belotti, Roma ile anlaştı

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma, ismi sık sık Galatasaray ile anılan Andrea Belotti'nin transferini açıkladı.

    Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma, Torino ile sözleşmesinin sona ermesinden bu yana bonservisi elinde bulunan yıldız golcü Andrea Belotti'nin transferini cumartesi yapılan sağlık kontrollerinin ardından bitirdi.

    Roma kulübü, Andrea Belotti'nin transferine dair taraftarına paylaşımlar da bulundu.

    İşte o paylaşımlar:

    Belotti, Roma ile anlaştı #1

    Belotti, Roma ile anlaştı #2

    Mourinho'dan Belotti açıklaması

    Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde Belotti hakkında kendisine yöneltilen soruya şu şekilde cevap vermişti: "Başka bir forvet ister miyim diye sorarsanız, cevap vermem. Belotti hakkında ise tek bir şey söyleyebilirim. Belotti şu anda serbest bir oyuncu ve bu yüzden onun hakkında konuşabilirim. Eğer onun Roma'ya katılmaya bu kadar hevesli olduğu doğruysa, gerçekten bu hoşuma gidiyor" ifadelerinde bulunmuştu.

    Belotti, Roma ile anlaştı #3


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